Камамбер из Подмосковья получил золото на международном сырном конкурсе

Международный сырный конкурс объединил производителей более 10 стран в Казахстане. Подмосковье представила сыроварня De Famille, продукцию которой удостоили нескольких наград, включая высшую.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что на конкурсе в Актау в качестве экспертов выступили специалисты из Франции. Участники привезли 340 образцов сыра из Италии, Дании, Алжира, России, Белоруссии и других стран.

Сыроварня De Famille выступила в трех номинациях: мягкие с белой плесенью, с мытой корочкой и с голубой плесенью. Несколько видов сыра получили медали за высокое качество, а камамбер с низким содержанием жира получил золото.

Подмосковная сыроварня делает сыры по французским рецептам с мытой корочкой и благородной белой плесенью. В этом году предприятие улучшило и расширило производственную базу и закупило современное оборудование.

Около двух тысяч предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают на территории Московской области. В рамках поддержки в регионе действует множество программ и субсидий. Губернатор Андрей Воробьев поздравил с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников отрасли.

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