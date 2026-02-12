Как провести с детьми разговор о пожарной безопасности на новогодних каникулах

Новогодние праздники — отличное время для общения с семьей. После веселых прогулок на свежем воздухе можно обсудить с детьми правила пожарной безопасности. Такая беседа может оказаться не менее полезной, чем другие совместные занятия.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что детям необходимо понимать: огонь — это помощник, но обращаться с ним нужно уважительно и осторожно.

«Нужно объяснить детям простыми словами, что спички, зажигалки, свечи и другие источники огня — это не игрушки, а специальные инструменты, которыми могут пользоваться только взрослые», — отметил замначальника госучреждения.

Анатолий Плевако добавил, что нужно доходчиво объяснить детям, почему нельзя совать пальцы или посторонние предметы в розетки, дергать за провода и пользоваться неисправными приборами.

Одним из самых важных уроков должен стать четкий план действий на случай пожара. Дети должны знать, что при появлении дыма или огня нельзя прятаться под кровать или в шкаф. Нужно как можно быстрее покинуть квартиру, обязательно закрыв за собой дверь, и сразу же сообщить о происшествии любому взрослому, который вызовет пожарных, или самому позвонить по единому номеру 112.