Жителям Павлово-Посадского округа напомнили правила дорожного движения

Проблема безопасности на дорогах касается не только водителей, но и пешеходов. Важно помнить, что обе стороны несут ответственность за безопасность на дороге. Пешеходы часто становятся виновниками аварий, переходя улицу на красный свет или в неположенном месте, забывая о простых правилах. Например, переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам, а если их нет — по перекресткам. Также важно всегда смотреть по сторонам, так как даже на переходе может неожиданно появиться автомобиль.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а если их нет — по обочинам. В темное время суток нужно использовать элементы с отражающими свойствами, чтобы водители могли вовремя заметить пешехода. Также пешеходы должны быть внимательными при переходе дороги: оценивать расстояние до приближающихся машин и их скорость. Только после того, как они убедятся, что переход безопасен, можно выходить на проезжую часть.

Важно, чтобы каждый помнил о своей безопасности и соблюдал правила, чтобы избежать трагедий на дорогах.

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