Как будут работать проездные билеты в новогодние праздники

В преддверии новогодних каникул МТППК информирует об особенностях использования проездных документов в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Абонементный билет «Рабочего дня» не будет действителен с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно). После этого срока пассажиры снова смогут им пользоваться до окончания его действия.

Абонементный билет «Выходного дня» будет актуален с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно), а затем с 16 января 2026 года по выходным и нерабочим праздничным дням, а также в дни перед и после них.

Разовый проездной документ «Туда-обратно», который будет оформлен на даты 30 и 31 декабря 2025 года и на период с 1 по 11 января 2026 года (включительно), предоставляет право на одну поездку в направлении «туда» в указанную дату и на одну поездку обратно в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года (включительно).

Источник: «МТППК».