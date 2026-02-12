Как безопасно кататься на коньках в новогодние каникулы

Новогодние праздники продолжаются, и жители Подмосковья активно проводят время, многие выбирают катание на коньках в качестве развлечения.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул важность безопасности во время таких мероприятий. «Главное правило — выбирать для катания только организованные и специально оборудованные ледовые площадки, где состояние льда регулярно проверяют специалисты», — отметил он.

Для безопасного катания важно подобрать удобную одежду, которая не будет сковывать движений, и плотно зашнурованные коньки. Не стоит забывать и о перчатках — они согревают и защищают руки. На льду необходимо соблюдать дистанцию с другими отдыхающими и воздерживаться от быстрой езды в местах большого скопления людей.

Особое внимание следует уделять безопасности детей на катке. Родителям рекомендуется постоянно находиться рядом с детьми и предварительно разъяснить им основные правила поведения на льду.