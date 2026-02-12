Как безопасно использовать пиротехнику в Подмосковье на Новый год

В преддверии новогодних праздников жители Подмосковья активно закупают пиротехнику, чтобы сделать торжества яркими и запоминающимися. Однако специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с использованием пиротехнических изделий, которые могут привести к пожарам и ожогам при небрежном обращении.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул важность соблюдения правил безопасности. «Прежде всего, приобретайте пиротехнические изделия исключительно в специализированных и официальных торговых точках, обращая пристальное внимание на наличие всей необходимой сопроводительной документации, включая сертификаты соответствия», — отметил он.

Для запуска пиротехники необходимо выбрать открытую площадку на безопасном расстоянии от жилых домов, хозяйственных построек и других объектов. Игорь Сорокин рекомендовал использовать специально отведенные места или большие пустые поля. Во время запуска все зрители должны находиться на безопасном расстоянии, указанном в инструкции.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Необходимо заранее разъяснить им правила поведения и не позволять им самостоятельно пользоваться пиротехникой.