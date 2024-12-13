Кадеты из Воскресенска выступили на международном Кремлевском балу

Воспитанники лицея «Воскресенская кадетская школа» поучаствовали в девятом международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Они продемонстрировали свои хореографические номера.

Воскресенск на мероприятии представили Руслан Бахтурин, Александра Варламова, Анна-Каролина Николаева и Дмитрий Цыганков. Они выступили под руководством социального педагога учреждения.

Бал прошел в Гостином дворе в Москве. Его провели в поддержку специальной военной операции и приурочили ко Дню Героев Отечества и Году семьи.

Участниками стали свыше двух с половиной тысяч юношей и девушек. Перед ребятами выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, министр обороны страны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.