Качество питьевой воды проверят в Балашихе

В городском округе стартовало комплексное исследование качества питьевой воды, которое проводит испытательная лаборатория «Балашихинских коммунальных систем». В рамках мероприятия было отобрано 1089 проб воды из различных источников: скважин, резервуаров и распределительной сети.

Большая часть проб — 955 образцов — взята непосредственно из распределительной сети, что обусловлено приоритетом мониторинга качества воды, поступающей непосредственно потребителям. Кроме того, специалисты отобрали 132 пробы из резервуаров и две пробы из скважин.

Все образцы будут подвергнуты тщательным физико-химическим и бактериологическим исследованиям. Полученные результаты станут основой для оперативного принятия мер по улучшению процессов водоподготовки и обслуживания распределительной сети, что позволит обеспечивать жителей города стабильным поставками высококачественной питьевой воды.

Помимо контроля качества питьевой воды, испытательная лаборатория БКС осуществляет мониторинг состава и свойств сточных вод, сбрасываемых с промышленных предприятий на территории Балашихи. Уже 25 предприятий прошли проверку в рамках экологического контроля, направленного на предотвращение попадания загрязняющих и запрещенных веществ в централизованную систему водоотведения.

Специалисты Балашихинского Водоканала ведут круглосуточный мониторинг состояния воды в городском округе, что обеспечивает своевременное выявление и устранение возможных отклонений в качестве водоснабжения.