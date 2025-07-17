Качество питания детей в лагере при школе № 7 проверили в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха и координатор проекта «Новая школа» Галина Ченцова посетила летний оздоровительный лагерь при школе № 7, чтобы проконтролировать организацию питания детей. Проверка прошла в рамках второй смены летних лагерей.

Во время визита Галина Ченцова осмотрела пищеблоки, оценила условия хранения продуктов и качество приготовленных блюд. Особое внимание было уделено сбалансированности меню и вкусовым качествам еды. В беседе с детьми выяснилось, что они довольны питанием: блюда вкусные, а порции достаточные для полноценного обеда.

«Наша задача — обеспечить детей не только полезной, но и аппетитной едой, чтобы они с радостью посещали столовую. В Балашихе питание в лагерях находится под строгим контролем: используются качественные продукты, а меню тщательно продумано. Радует, что ребята довольны», — подчеркнула Галина Ченцова.

Партийный проект «Новая школа» направлен на улучшение условий обучения и воспитания подрастающего поколения. Одной из приоритетных задач является организация качественного питания в образовательных учреждениях. Депутаты и активисты проекта намерены продолжать работу, чтобы каждый ребенок в Балашихе учился и отдыхал в комфортной и безопасной среде.