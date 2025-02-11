Качество и безопасность баранины проверили на ярмарках Подмосковья в январе

Свыше 1,5 тысячи проб баранины взяли на подмосковных ярмарках для проверки безопасности и качества в январе. Специалисты провели 2Ю1 тысячи исследований.

Вся представленная на ярмарках региона продукция проходит тщательный контроль, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья. В январе специалисты провели 2,1 тысячи исследований при помощи химических и дозиметрических методов, а также путем варки.

«Баранина — вид мяса, содержащий большое полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, оказывающий положительное воздействие на кожу. Железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно — сосудистой системы, а также большое количество антиоксидантов», — отметили в министерстве.

Проверки проходят в несколько этапов и включают в себя осмотр животных перед убоем, оценку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, а также контроль в магазинах. Это позволяет снизить риск распространения заболеваний и гарантировать высокое качество продукции.