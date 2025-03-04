Качество холодного водоснабжения восстановили в микрорайоне Воскресенска

Ремонтно-восстановительные работы завершили на магистралях холодного водоснабжения в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске. Благодаря этому повысили качество и надежность системы для жителей.

Специалисты вели работы с января по март 2025 года. Качество ресурса было низким из-за нестабильного гидравлического режима работы системы. Здесь регулярно то повышалось, то понижалось давление.

Сейчас ремонт уже полностью завершили. Среди дополнительных работ провели внеплановое обслуживание станции водоочистки.

Кроме того, рабочие очистили фильтрующие элементы, проложили резервную станцию холодного водоснабжения на станцию очистки. Это позволило обеспечить более стабильную работу системы.

Перед жителями извинились за доставленные неудобства и пообещали полностью восстановить качество холодного водоснабжения уже в ближайшее время.