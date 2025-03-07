Качество дорожной инфраструктуры проверят в деревне Русановская в Шатуре

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провел личный прием граждан. По его поручению в деревне Русановская проверят качество дорожной инфраструктуры.

Жители деревни Русановская пожаловались на дороги, попросили перенести автобусную остановку и установить еще одну.

«По обращению жителей проверим качество уплотнения дороги в деревне Русановская, при необходимости исправим ситуацию в рамках гарантийных обязательств подрядчика», — сказал Николай Прилуцкий.

Вопрос об установке автобусного павильона передали в комиссию по безопасности дорожного движения.

Во время личного приема жители также задали вопросы по улучшению жилищных условий, газификации жилого дома, ремонту дорог, которые требуют внимания властей.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий принимает лично каждый первый и третий вторник месяца. Предварительная запись проводится по телефону: 8 (496) 453-85-35.