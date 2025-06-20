Качество благоустройства дворов проверили в Электрогорске и Назарьеве

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова обошла двор на улице Максима Горького в городе Электрогорск и общественные пространства в деревне Назарьево. Вместе с местными жителями она проверила качество благоустройства этих территорий.

Жители многоквартирного дома № 26 по улице Максима Горького в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа не раз обращались в администрацию муниципалитета по поводу ремонта детской игровой площадки.

«Основу под качелями размыло, и они завалились. По обращениям жителей и во исполнение поручения главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова специалисты восстановили основание площадки. Сегодня проверили качество выполненных работ. Замечаний к коллегам нет, качели исправили», — рассказала Камиля Маркова.

Она обошла общественные пространства и дворы в деревне Назарьево, а также побеседовала с местными жителями.

«На детской площадке установили новое баскетбольное кольцо. Взяли в работу пожелание жителей по окосу травы вокруг игровой зоны и дали поручение профильной службе установить мусорные баки на контейнерной площадке», — отметила замглавы Павлово-Посадского городского округа.

Обратиться к главе муниципалитета с вопросами можно по телефону «горячей линии»: 2-99-03. Запись на личный прием доступна по номеру: 2-99-05.