Качество 170 тысяч тонн нового урожая пшеницы проверили в Подмосковье

В Подмосковье особое внимание уделяют качеству пшеницы. Специалисты исследовали уже около 170 тысяч тонн зерна нового урожая.

В лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по Москве и Московской области проверили 218 образцов озимых и яровых культур.

Из Зарайска на экспертизу поступило 100 тысяч тонн пшеницы, 37 тысяч тонн — из Серебряных Прудов, 18,2 тысячи тонн из Коломны, а еще по 11 тысяч тонн — из Каширы и Ступина.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнило, что 28,5 тысячи тонн исследованного зерна (17%) соответствуют третьему классу и являются пшеницей высокого качества, которая подходит для производства хлеба.

Еще 54,9% специалисты отнесли к четвертому классу, что позволяет использовать сырье в мукомольной промышленности, а 26,8% зерна соответствуют пятому классу — его направят на корма для животных.

Проверку не прошли примерно 2,2 тысячи тонн пшеницы.

В 2025 году специалисты намерены отобрать 498 проб и провести почти 10 тысяч исследований.