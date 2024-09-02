Качественное лечение и комфорт. Какую помощь оказывает пациентам Московский областной хоспис

Московский областной хоспис в этом году отметил пять лет. В медучреждении созданы все условия, чтобы семьи с маленькими детьми могли не только получать квалифицированную помощь, но и действительно отдыхать.

«Съездишь в хоспис — и уже чувствуешь заряд бодрости и энергии, что жизнь не стоит на месте. Мы почувствовали, что мы нужны в этом мире, и есть место, куда мы можем обратиться за помощью и приехать, чтобы ребенку было комфортно», — прокомментировала мама пациента Виктория Болотникова.

Помимо комфорта дети здесь также получают качественное лечение. Так, юный пациент Егор проходит реабилитацию раз в год — ЛФК, массаж, бассейны — мальчик получает все необходимое. Все процедуры в совокупности с заботливым отношении медперсонала сразу идут ребенку на пользу. Меняется не только его самочувствие, но и настроение.

Мама другой пациентки Даши Оксана Лобанова отметила, что после лечения в хосписе ее дочь смогла сидеть и ходить, несмотря на неутешительные прогнозы других врачей.

К каждому пациенту в хосписе подбирают индивидуальный подход. Детям назначают терапию и при необходимости корректируют ее. Сейчас в хосписе проходят лечение почти 700 детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, а мобильная служба за пять лет работы совершила свыше 45 тысяч выездов к пациентам.

Главный врач Московского областного хосписа Андрей Мишутин подчеркнул, что все силы направлены на то, чтобы помочь не просто ребенку, а целой семье.

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