Кабинет всестороннего развития обновили в Доме культуры села Ашитково

В Доме культуры села Ашитково, который является частью «Культурно-досугового центра», завершился ремонт кабинета всестороннего развития подрастающего поколения. Это помещение стало домом для нескольких клубных формирований: изостудии «Малевич», кружка изучения иностранного языка «Little English» и кружка всестороннего развития «Почемучка».

В рамках ремонта обновили интерьер кабинета, приобрели новую магнитно-маркерную доску и эргономичную мебель. По итогам проведенных работ кабинет стал уютным и современным, что создает благоприятную атмосферу для работы сотрудников и обучения детей.

Теперь юные посетители смогут с комфортом получать новые знания и развивать свои творческие способности в обновленном пространстве.

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