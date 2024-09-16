Кабинет регистрации рождения открылся в подмосковном НИИ акушерства и гинекологии

Фото: Молодые родители на выписке в МОНИИАГ. / ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского

Кабинет регистрации рождения открылся в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Теперь родители смогут получит главный документ ребенка прямо в медицинском учреждении.

«До недавнего времени молодые мамы вынуждены были обращаться в местные отделы ЗАГС для оформления рождения малыша. В августе 2024 года при поддержке Министерства социального развития Московской области в МОНИИАГ организован кабинет регистрации рождения», — рассказала начальник организационно-методического отдела института Надежда Туманова.

Сотрудник ЗАГС поможет получить СНИЛС, ИНН, медицинский полис, оформить необходимые справки, прикрепиться к детскому саду или поликлинике.

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