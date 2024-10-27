Кабинет охраны зрения открыли в школе № 16 в Коломне

Проект «Умные глазки» реализуют в Коломне. В школе № 16 открыли новую медицинскую зону с современным офтальмологическим оборудованием.

В лечебном кабинете со школьниками будет работать врач-офтальмолог. Учащиеся смогут посетить нужные процедуры сразу после уроков.

В кабинете есть современное оборудование для расслабления глазных мышц, восстановления зрения и лечения патологий.

«Более 20% от общего числа учеников школы № 16 — это дети с особыми образовательными потребностями, которым необходимо получать лечение на постоянной основе. Благодаря работе кабинета ученики получают необходимое медицинское сопровождение, не покидая школы. Кабинет востребован не только среди наших учеников, но и из других школ округа», — прокомментировала директор школы Елена Шумейко.

Отметим, что в учреждении со школьниками также работают логопед и дефектолог. Ранее по результатам конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024» Коломна вошла в первую десятку.

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