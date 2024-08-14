Юрий Выродов из Серпухова стал участником экспедиции к Северному полюсу

Выпускник школы № 10 из Серпухова, золотой медалист и участник Всемирного фестиваля молодежи Юрий Выродов отправился в захватывающее путешествие из Мурманска к Северному полюсу. Он стал частью интернациональной команды из 63 школьников, принявших участие в пятой арктической экспедиции «Ледокол знаний — 2024».

Команда, состоящая из школьников и экспертов из 15 стран, будет путешествовать на атомном ледоколе «50 лет Победы». Участников экспедиции ждет насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и множество новых знакомств.

Ожидается, что «Ледокол знаний — 2024» достигнет Северного полюса ориентировочно 17 августа и вернется обратно в порт Мурманска 22 августа. Маршрут атомохода пройдет через Мурманск, Северный полюс и Землю Франца-Иосифа.

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