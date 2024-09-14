Юный житель Подольска Григорий Щербина принял участие в шоу «Голос. Дети»

Шестилетний Григорий Щербина стал самым юным участником сезона популярного вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Несмотря на свой возраст, Григорий уже успел заявить о себе на муниципальных и всероссийских конкурсах, где неоднократно демонстрировал свои выдающиеся вокальные способности.

Наставником Григория является Саша Колчак, известный эстрадный певец и педагог, который работал с участниками многих известных телепроектов. Под его руководством Григорий смог полностью раскрыть свой вокальный потенциал, что и помогло ему успешно выступить.

«Очень понравилось петь на этой сцене! Если кто-то повернулся — значит, хорошо спел. Старался петь профессионально, но как-будто для себя, а не для тех, кто в креслах», — поделился своими впечатлениями Григорий.

Во время слепых прослушиваний Григорий исполнил песню «Симона», после чего к нему обернулись два члена жюри. Теперь он будет бороться за победу в команде наставника Джонни, что открывает перед юным талантом новые возможности и перспективы.

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