Юных жителей Мытищ пригласили поучаствовать в конкурсе художественного слова

В Мытищах в третий раз пройдет фестиваль-конкурс «Родники славянской культуры», организованный при поддержке муниципальной Общественной палаты. Идея проведения этого мероприятия принадлежит жителю города Алексею Абрамяну.
В рамках фестиваля проводится конкурс художественного слова, к участию в котором приглашаются школьники и молодежь до 18 лет. Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку и видеозапись с прочтением произведения или его отрывка. Длительность ролика не должна превышать четырех минут.
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами, а также смогут выступить на гала-концерте, который состоится 20 мая в 10:00 на базе мытищинской школы № 3 имени Феофанова.
Работы принимаются до 30 апреля включительно по электронному адресу: rodniki_fest@mail.ru. В теме письма необходимо сделать пометку «Конкурс художественного слова. Заявка».
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