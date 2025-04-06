Юных жителей Мытищ пригласили поучаствовать в конкурсе художественного слова

В Мытищах в третий раз пройдет фестиваль-конкурс «Родники славянской культуры», организованный при поддержке муниципальной Общественной палаты. Идея проведения этого мероприятия принадлежит жителю города Алексею Абрамяну.

В рамках фестиваля проводится конкурс художественного слова, к участию в котором приглашаются школьники и молодежь до 18 лет. Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку и видеозапись с прочтением произведения или его отрывка. Длительность ролика не должна превышать четырех минут.

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами, а также смогут выступить на гала-концерте, который состоится 20 мая в 10:00 на базе мытищинской школы № 3 имени Феофанова.

Работы принимаются до 30 апреля включительно по электронному адресу: rodniki_fest@mail.ru. В теме письма необходимо сделать пометку «Конкурс художественного слова. Заявка».