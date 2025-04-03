Юные жители округа нарисуют открытки для ветеранов в Истре

В муниципальном округе Истра дети смогут поучаствовать в акции и нарисовать открытку для ветеранов к 80-летию Великой Победы. Работу необходимо выполнить в формате А3 или А4 до 1 мая.

Изобразить можно героя или любой сюжет на тему Великой Отечественной войны, к примеру: танки, самолеты, ракеты, символы победы, подводные лодки. Акция стартовала 1 февраля и продлится до 1 мая. Помимо открытки можно записать короткое поздравление ветерану длительностью не более одной минуты.

Чтобы принять участие в акции, необходимо сфотографировать или отсканировать рисунок и вместе с заявкой отправить его на электронную почту 9may@opmoeco.ru. Файл с открыткой должен быть правильно переименован и представлен в хорошем качестве с расширением JPG. Все работы разместят на каналах проектов Экоподмосковье.рф и МыдетиМО.рф.

Оригиналы открыток оформят в едином стиле, их передадут ветеранам вместе с поздравлениями и подарками.