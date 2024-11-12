Юные вокалисты из Павловского Посада стали призерами областного фестиваля

Учащиеся отдела «Сольное пение» Музыкальной школы имени Дербенко из Павловского Посада приняли участие в Московском областном фестивале-конкурсе академического и народного певческого искусства «Песня — душа моя…». Ученики этого отделения неоднократно становились лауреатами на областных конкурсах вокального мастерства.

Эти музыкальные состязания позволяют выявить новые таланты и дают участникам возможность продемонстрировать свои способности перед компетентным жюри, а также в дальнейшем совершенствовать свое мастерство.

Юные исполнители из Павловского Посада не только продемонстрировали отличные вокальные данные, доставив удовольствие зрителям, но и добились высоких результатов, заняв призовые места. Их наградили тремя специальными дипломами и двумя дипломами лауреатов II и III степени.

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