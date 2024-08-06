Юные тяжелоатлеты из Подольска стали призерами всероссийского турнира в Москве

На всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», который прошел с 1 по 5 августа в Москве, юные спортсмены из Подольска завоевали золото, серебро и бронзу. Участниками соревнований стали более 500 человек.

Все три ступени пьедестала на арене «Салют Гераклион» заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» на завершившемся в Москве всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу».

Самый высокий результат среди 70 юношей 10-12 лет показал Валерий Блохин. Он сделал рывок на 55 килограмм и толчок на 75 килограмм, сумма двоеборья составила 130 килограмм. Юноша завоевал золото в весовой категории 61 килограмм.

Почетное второе место заняла Элеонора Поддубная в весовой категории 45 килограмм. Ее результат: рывок на 51 килограмм, толчок на 55 килограмм и сумма двоеборья составила 106 килограмм.

На третью ступень пьедестала поднялся Вадим Попов с результатом рывок 85 килограмм, толчок 106 килограмм и сумма двоеборья 191 килограмм. Вадима наградили бронзовой медалью в весовой категории 96 килограмм.

Подготовил ребят тренер-преподаватель Владислав Малыгин.

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