Юные танцоры из Зарайска победили на международном конкурсе в Коломне

Хореографический ансамбль «Солнышко» выступил на сцене Дворца культуры «Коломна» на Международном хореографическом конкурсе «Статус». Они стали лауреатами второй и первой степеней.

Воспитанники образцового детского коллектива Московской области «Солнышко» продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства. Они стали лауреатами второй степени и дважды лауреатами первой степени.

«Каждое выступление „Солнышек“ — это не только отточенная техника, но и глубокие эмоции, которые они с легкостью передают зрителям. Мы убеждены, что впереди их ждут новые победы и грандиозные свершения. Пусть свет их талантов озаряет сцены не только России, но и всего мира!» — с оптимизмом заявили руководители коллектива.

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