Юные танцоры из Воскресенска победили на всероссийском фестивале в Казани

Младшая группа ансамбля под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Марии Тышецкой достойно представила Воскресенск на фестивале в Казани. Ребята выступили на сцене Татарского государственного театра кукол «Экият». Они показали два номера: русский игровой танец «Тили-тили тесто, жених и невеста» и карельский танец «Подари ленту». Жюри присвоило коллективу высшую награду — гран-при.

Ансамбль народного танца «Сувенир» также получил сертификат на участие в ежегодной международной премии в области культуры и творчества «Золотое яблочко», которая пройдет в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский».