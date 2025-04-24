Юные танцоры из Воскресенска победили на всероссийском фестивале в Казани

Ансамбль народного танца «Сувенир» Дворца культуры «Химик» получил гран-при конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Рождение Звезды». Мероприятие прошло в Казани.
Младшая группа ансамбля под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Марии Тышецкой достойно представила Воскресенск на фестивале в Казани. Ребята выступили на сцене Татарского государственного театра кукол «Экият». Они показали два номера: русский игровой танец «Тили-тили тесто, жених и невеста» и карельский танец «Подари ленту». Жюри присвоило коллективу высшую награду — гран-при.
Ансамбль народного танца «Сувенир» также получил сертификат на участие в ежегодной международной премии в области культуры и творчества «Золотое яблочко», которая пройдет в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский».
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