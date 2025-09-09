Юные спортсмены из Лобни стали призерами турнира по боевому самбо

В Подмосковье прошли соревнования по боевому самбо, в которых приняли участие воспитанники Федерации дзюдо и самбо городского округа Лобня. Турнир собрал сильнейших спортсменов Московской области.

Спортсмены из Лобни завоевали четыре медали в разных весовых категориях. По итогам соревнований серебряная медаль в весовой категории до 31 килограмма досталась Арсению Дорофееву, бронзовые — Милану Сырбу и Васифу Сулейманову в категории до 38 килограммов, а также Михаилу Сиверсову — в категории 50 килограммов.

«Ребята показали отличную техническую и физическую подготовку, а также волю к победе. Мы ими гордимся и желаем новых побед», — отметили в Федерации.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета строится новый ФОК с бассейном.