Юные спортсмены из Чехова сдали нормативы ГТО по бегу

Около 30 юношей и девушек сдали нормативы ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. С каждым годом количество желающих испытать себя увеличивается.

Жители Чехова сдали нормативы комплекса ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. Около 30 юношей и девушек разного возраста пробежали дистанции в 30, 60 и 100 метров, а также в один, два и три километра. От имени главы округа всех участников приветствовал Юрий Головин.

«Ребята, я желаю вам легкой пробежки. Самое главное — бежать легко, дышать полной грудью и финишировать первым», — сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Юрий Головин.

В округе ежегодно сдают ГТО около тысячи человек. На золото выполняют нормативы более трети. Остальные получают серебряные и бронзовые знаки.

В этом году возрожденный комплекс «Готов к труду и обороне» празднует десятилетие. В Чехове ежегодно процент сдающих нормативы растет, в том числе среди сотрудников предприятий и людей различных профессий. Предыдущее мероприятие в местном дворце спорта «Олимпийский» собрало более 400 участников. В юбилейный год ожидается еще большее количество участников. Нормативы будут сдавать и на базе всех образовательных и спортивных школ округа.

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