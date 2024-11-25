Юные спортсмены в Химках сдали нормы ГТО

Единый день сдачи государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» провели в Химках на стадионе «Снежинка». Участие в нем приняли воспитанники отделения лыжных гонок спортивной школы.

Праздник спорта был приурочен ко Всероссийскому дню призывника. Юные лыжники приняли участие в интерактивных играх и узнали, что такое воинская служба.

«Ребята, вы все — огромные молодцы. Сегодня каждый из вас достойно проявил себя, показал свою выносливость, силу и дружеский дух. Так держать! Желаю достижения новых спортивных высот», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Мероприятие провели в рамках общественной программы «Химки. Успех в единстве поколений», которая успешна реализуется в округе с начала июля.

«Проект направлен на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей Родины. Для горожан проводят различные историко-патриотические акции. В ходе них химчан знакомят с самыми значимыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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