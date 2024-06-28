Юные пилоты из Солнечногорска победили на турнире по управлению дронами

Юнармейцы из Солнечногорска завоевали первые места в командном и личном зачетах в итоговом аттестационном турнире по управлению беспилотными летательными аппаратами среди воспитанников движения «Юнармия» и военно-патриотических клубов Московской области. Соревнования прошли в Спортивном комплексе «Арена Лыткарино».

В состязаниях участвовали команды восьми городских округов Подмосковья. Солнечногорск представили Александр Сорокин, Андрей Лебедев и Полина Прохорова.

Юные пилоты муниципалитета победили в командном зачете. Александр Сорокин занял первое место в личном зачете. Его наградили пятидюймовым дроном, чтобы юноша мог продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях.

«Добиться победы ребятам помогли усиленные тренировки и наличие материальной базы. Они плотно занимались с февраля 2024 года по программе „Юндроника“. Вначале к ним приезжал опытный инструктор из Москвы Некрасов Никита, в дальнейшем занятия продолжались под моим руководством. После успешного выступления ребята хотели бы не останавливаться на достигнутым и продолжать оттачивать мастерство управления беспилотными летательными аппаратами», — рассказал начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Солнечногорск, тренер команды Александр Сорокин.