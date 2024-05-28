Юные музыканты выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья» в Пушкино

Юные музыканты со всей страны выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья», который прошел 26 мая в Пушкинском городском округе. На сцене Большого зала Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева свои номера представили лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, юные музыканты уже имеют множество наград. Это победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», Молодежных Дельфийских игр России, стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Организатором концерта выступил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области музыкального искусства.