Юные музыканты из Балашихи стали лауреатами международного конкурса

Пианистки София Козлова и Виктория Ковалева стали лауреатами международного конкурса «Талантливая Россия». Состязание, организованное продюсерским центром музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ», собрало множество молодых исполнителей, стремящихся продемонстрировать свои таланты на высоком уровне.

Представительницы Балашихи показали выдающиеся результаты в номинации «Инструментальное исполнительство» в группе «Фортепиано». Виктория Ковалева исполнила «Сонатину» Муцио Клементи, а София Козлова представила произведение Иоганна Баха «Волынка». Их выступления были отмечены высоким уровнем мастерства и эмоциональной глубиной, что и привело к получению дипломов лауреата второй степени.

Не менее важным аспектом успеха девочек является работа их преподавателя Марины Скоковой. За ее вклад в сохранение и развитие национальной культуры и активное художественно-эстетическое воспитание детей она была награждена благодарственным письмом.

В жюри конкурса вошли президент центра «БЭСТ» Николай Федоренко, преподаватель МГИК и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Николай Бурьяновский, преподаватель Института театрального искусства имени Кобзона и член Союза театральных деятелей РФ Мария Корпусова, а также актриса театра и кино, солистка Театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина Светлана Коваленко.

Международный продюсерский центр «БЭСТ» продолжает свою деятельность по организации творческих конкурсов для молодых исполнителей не только в России, но и в республиках СНГ. Такие мероприятия способствуют развитию искусства и культуры, а также помогают юным дарованиям раскрыть свой потенциал и завоевать признание на более широких площадках.