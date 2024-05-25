Юные лесоводы «Мособллеса» посетили ногинский дендрарий в парке «Волхонка»
Юные лесоводы из Ногинского филиала ГКУ МО «Мособлес» недавно посетили ногинский дендрарий в парке «Волхонка». Они остались впечатлены уникальными растениями и приняли активное участие в посадке молодых деревьев.
Ученики школьного лесничества «Лесничий» Центра образования № 9 имени Маршала Жукова в сопровождении помощника участкового лесничего пригородного участкового лесничества Анастасии Устиновой высадили саженцы различных видов деревьев. «Знатоки леса» из гимназии № 4 городского округа Электросталь под руководством старшего участкового лесничего Фрязевского участкового лесничества Елены Костюк украсили территорию можжевельником.
Сотрудники дендрария поделились с юными гостями информацией о растениях на их территории. Они тепло встретили школьные группы и угостили их ароматным компотом. Ребята были рады и вдохновлены работой в этом удивительном месте, ощущая себя частью его истории.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».