Юные гимнасты из Наро-Фоминска выиграли бронзу на всероссийском турнире в Сочи

В «Сириус-Арене» в Сочи прошел Всероссийский фестиваль «Лига Гимнастики 2025». Воспитанники спортивной школы «Трудовые резервы» из Наро-Фоминска в командном зачете выиграли бронзовые медали.

Всего фестиваль объединил 1265 участников со всей России. Наро-Фоминский городской округ представили 22 юных спортсмена из школы «Трудовые резервы». Третью ступень пьедестала почета заняли Григорий Никоноров, Аким Безруков, Кристиан Ситников и Никита Арчаков. Юноши выиграли бронзу в командном зачете среди мальчиков 2016–2017 годов рождения.

Еще один воспитанник «Трудовых резервов» Абдулбасир Умалатов стал одним из шести сильнейших спортсменов в своей возрастной категории. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил ребят и их тренера Константина Блошенко с заслуженной победой и пожелал им дальнейших успехов.