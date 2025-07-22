Юные экологи восстановили земляничную поляну в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске активисты экологического объединения «Зеленый патруль» под руководством Елены Павицкой провели работы по благоустройству земляничной поляны, заложенной в сентябре прошлого года во время праздника «Осенины». С тех пор эта зеленая зона находится под постоянной опекой юных экологов — учащихся школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранним утром волонтеры вместе с родителями вооружились садовым инвентарем и энергично приступили к работе. За несколько часов команда не только тщательно прополола сорняки, но и расширила посадки, добавив новые кустики земляники. В этот раз в плантации появилась и землеклубника — гибридная культура, которая обещает порадовать сладкими ягодами уже следующим летом.

«Для наших ребят это не просто субботник, а настоящее дело сердца. Они ухаживают за поляной с такой любовью и вниманием, словно выращивают не только ягоды, но и доброту, ответственность», — поделилась руководитель «Зеленого патруля» Елена Павицкая.

Родители отмечают, что участие в подобных экологических акциях помогает детям не только приобщиться к труду, но и почувствовать свою значимость и пользу для общества.

Активисты обещают и дальше заботиться о земляничной поляне, чтобы в следующем сезоне все желающие могли насладиться плодами их совместного труда.