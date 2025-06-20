Юные артисты из Химок стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники отдела эстрадного пения Центральной детской школы искусств в Химках приняли участие в престижном вокальном фестивале «Мы вместе». Вокалисты достойно представили родной округ и завоевали 36 дипломов.

Ребята приняли участие в индивидуальных номинациях, а также представили номера целыми творческими коллективами.

«Для юных вокалистов участие в таком проекте — не просто шанс выступить на большой сцене, но и возможность расти, получать опыт, узнавать новое и вдохновляться», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Химчане оказались в числе лучших и завоевали награды в разных номинациях. Церемонию награждения провели в рамках гала-концерта.

Лауреатами I степени стали: ансамбль «Мечтатели», Лора Улиханян, Яна Иванько, Диана Гаспарян, Эвелина Азимова — под руководством Юлии Улиханян; коллектив «Карусель», Елизавета Анашина — преподаватель Наталья Барбашова; Кира Черепанова и Софья Дамаскина — наставник Людмила Алиева.

«Отдел эстрадного пения ЦДШИ вновь доказал: в Химках живут и учатся яркие, трудолюбивые и безмерно талантливые дети, а их педагоги — настоящие профессионалы, преданные своему делу. Эти победы имеют огромное значение не только для школы, но и для творческого имиджа всего нашего округа», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.