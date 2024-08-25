Юнармейцы из Подольска победили на спортивных играх «Страж порядка» в Одинцове

Команда «Патриоты Подолья» победила на всероссийском конкурсе военно-спортивных игр «Юный страж порядка». Мероприятие проходило в Центре тактических игр парка «Патриот» в Одинцове.

Команда «Патриоты Подолья» представляла местное отделение движения «Юнармии» в городском округе. Более 10 команд из Московской, Калужской областей, города Москвы и Республики Удмуртия приняли участие в состязании.

Юные патриоты стреляли из лука в лазертаге, запускали беспилотные летательные аппараты, проходили полосу препятствий, занимались альпинизмом в веревочном парке и отгадывали звания погонов военной полиции Вооруженных сил России.

Команда из Подольска заняла первое место. «Лопасненский батальон» из Чехова стал вторым, а бронзу завоевала «Молодая гвардия» из Мытищ. В шаге от тройки лидеров остались ребята из Быковской школы в Подольске.

Отметим, Управление военной полиции Министерства обороны России стало соорганизатором мероприятия.

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