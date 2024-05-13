Юнармейцы из Мытищ получили медали на региональной игре «Зарница» | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:59 Юнармейцы из Мытищ получили медали на региональной игре «Зарница» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Команда из дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова приняла участие в первой межрегиональной юнармейской игре «Зарница» на Кубок межрегионального патриотического движения «Вечно живые». Призерами стали Екатерина Королева и Бегим Иманов.

Команда из дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова приняла участие в первой межрегиональной юнармейской игре «Зарница» на Кубок межрегионального патриотического движения «Вечно живые».

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Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге и было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ребятам из Московской и Ленинградской областей, Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь предстояло пройти несколько испытаний: строевой шаг, конкурс почетных караулов, турнир по лазертагу, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина АК-74 и другие.

Юнармейцы из Мытищ вошли в число лидеров как в личном, так и в командном зачетах.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

1-е место в номинации «Стрелковая подготовка» — Екатерина Королева 1-е место в номинации «Снаряжение магазина АК-74» — Бегим Иманова 1-е место в номинации «Разборка-сборка АК-74» — Бегим Иманова 3-е место в номинации «Пост № 1» — команда «Молодая гвардия».

Сильнейшей среди команд стал сводный коллектив «Молодая гвардия» Московской области и Санкт-Петербурга.

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