Юнармейцы из Можайского округа подвели итоги 2024 года

Активисты «Юнармии» из Можайска провели итоговое мероприятие уходящего года. На нем озвучили основные достижения в 2024-м, а также наградили отличившиеся отряды.

Мероприятие провели в культурно-досуговом центре. Дети смогли поучаствовать в мастер-классах и побывать на концерте.

Поздравили с завершением года юнармейцев заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная, начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, муниципальный депутат Александр Князев и ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Виталий Вяхирев.

Наградили и лучшие отряды. На первом месте оказались «Патриоты России», на втором — «Дети мира», на третьем — «Бородинец». Руководители организаций получили благодарственные письма главы Можайского городского округа, начальника Управления образования и от местного штаба «Юнармиия».

«2024 год был у вас очень плодотворный, вы активно принимали участие во всех мероприятиях и с достоинством заняли почетное место. Вы все время на боевом посту, а это говорит о вашей дисциплинированности, уверенности в будущем, а когда уверены в будущее вы, уверены и мы. Потому что вы — наше будущее, самое лучшее и самое прекрасное», — сказала Елена Заболотная.