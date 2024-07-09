Юбиляров семейной жизни поздравили в Чехове
День семьи, любви и верности отпраздновали в Чехове. На мероприятии чествовали юбиляров совместной жизни и многодетные семьи.
Творческие коллективы подготовили праздничную программу. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил награды юбилярам совместной жизни и многодетным семьям.
«Семья, начиная с самого рождения, закладывает тот настоящий базис, правильные семейные ценности — это патриотизм, вера в бога, вера в нашу Россию», — сказал Михаил Собакин.
В городском округе Чехов проживают около двух тысяч многодетных семей, из них 138 имеют больше пяти детей. Свыше 50 лет вместе прожили 450 пар.
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