Юбиляров семейной жизни поздравили в Чехове

Пресс-служба городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба городского округа Чехов

День семьи, любви и верности отпраздновали в Чехове. На мероприятии чествовали юбиляров совместной жизни и многодетные семьи.

Творческие коллективы подготовили праздничную программу. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил награды юбилярам совместной жизни и многодетным семьям.

«Семья, начиная с самого рождения, закладывает тот настоящий базис, правильные семейные ценности — это патриотизм, вера в бога, вера в нашу Россию», — сказал Михаил Собакин.

В городском округе Чехов проживают около двух тысяч многодетных семей, из них 138 имеют больше пяти детей. Свыше 50 лет вместе прожили 450 пар.

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