Юбилейный концерт творческой группы «Белая свеча» прошел в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске прошел юбилейный концерт творческой группы «Белая свеча». Мероприятие объединило любителей музыки и поклонников коллектива.

Посвященный руководителю группы «Белая свеча», композитору и концертмейстеру Тамаре Смирновой юбилейный концерт провели в Воскресенске. В зале библиотеки собрались поклонники и друзья коллектива. Ведущим концерта выступил Всеволод Смирнов.

Перед зрителями выступили солисты Антон и Мария Смирновы, Татьяна Жукова, Никита Конышков, Владимир Меньшов, Светлана Губанова и другие. На мероприятии прозвучали популярные песни, русские романсы, а также произведения на музыку Тамары Смирновой и стихи воскресенских поэтов Марины Золотовой, Людмилы Чебышевой, Дарьи Духленковой, Марины Горидько, Вячеслава Севастьянова.

Собравшиеся высоко оценили мастерство и таланты участников коллектива «Белая свеча» и наградили их бурными аплодисментами.

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