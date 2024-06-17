Ярослава Габа из Воскресенска рассказала о профессии водителя автобуса

Три женщины-водителя работают в «Мостранставто» в Воскресенске. Ярослава Габова пришла в профессию пять лет назад. Раньше она работала кондуктором.

За плечами жительницы Воскресенска — восемь лет стажа кондуктора в МАП № 2 автоколонны 1417. После сокращения руководство предложило ей пройти переобучение.

«Идею поддержал сын и вместе со мной подписал договор с АО „Мострансавто“ на переобучение на категорию Д. Вставать приходится часто в два часа ночи. Но когда едешь по свободной дороге, видишь рассвет, в салоне запах утреннего кофе, первые пассажиры, приехав вовремя к пункту назначения, благодарят и желают удачного дня, то понимаешь, что получаешь удовольствие от работы», — рассказала Ярослава Габова.

Муж Ярославы также работает водителем. Первый рейс у женщины начинается в четыре часа утра.

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