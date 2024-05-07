Ямочный ремонт провели во дворах Воскресенска | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:30 Ямочный ремонт провели во дворах Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

В Воскресенске продолжается ямочный ремонт проездов во дворах. На данный момент работы проведены на трех дворовых территориях по улице Московская, а также во дворах 1-го Школьного переулка, на улицах Некрасова, Киселева, Дзержинского и на Рабочая.

Также специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» приступили к работам по обновлению пешеходной разметки.

Реклама

Ее обновят на муниципальных автомобильных дорогах города, в первую очередь возле учебных заведений, социальных объектов, у автобусных остановок и лечебных учреждений.

Своими силами в Воскресенске обновят порядка 25 переходов, еще 123 выполнит подрядная организация. На данный момент работы ведутся микрорайоне Лопатинский. Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».