Известный тревел-блогер посетил музей-усадьбу Горенки в Балашихе

22 октября музей-принял гостей — представителей Министерства культуры и туризма Московской области, известного тревел-блогера Дмитрия Кустарниченко, а также участников проекта «Информационные туры Подмосковье». Визит прошел в формате экскурсии по территории одного из значимых культурно-исторических объектов региона.

Экскурсовод подробно рассказал о богатой истории усадьбы, поделился интересными фактами и легендами, связанными с этим местом. Особое внимание уделили выставке, посвященной победе русской армии над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года, которая является одной из ключевых экспозиций музея. Также гости смогли посетить тематические выставки: «От сердца к сердцу: наследие иконописи», «Горенки фабричные», «Горенки во время Великой Отечественной войны» и «Москва — Третий Рим», раскрывающие разные исторические эпохи и аспекты жизни усадьбы.

«Много слышал про эту усадьбу, но вот посетить довелось впервые! И я вам скажу — это полный восторг! Будет возможность — обязательно приезжайте сюда», — поделился впечатлениями Дмитрий Кустарниченко.

Завершилась экскурсия прогулкой по живописной парковой территории усадьбы, которая дополнила впечатления от посещения и стала приятным финалом культурного мероприятия.