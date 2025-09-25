Изучение основ ИИ начали в центре «Точка роста» под Воскресенском

В учебном корпусе Воскресенской кадетской школы в селе Барановское продолжает работу центр образования «Точка роста», который стал площадкой для практических занятий и юных исследователей. Открытый в 2021 году центр объединяет три профильных кабинета — физики, химии и биологии, информатики — а также зону для шахмат.

Ученики работают с электронным микроскопом, картинка с которого транслируется на большую интерактивную панель, проводят химические опыты с лабораторными наборами и выполняют исследования: мониторят качество воздуха в помещениях школы, проверяют продукты питания на содержание различных веществ, изучают влияние солнечного света на рост и крахмалистость растений.

В кабинете информатики под руководством Сергея Заплатова школьники осваивают программирование и основы искусственного интеллекта. Кабинет оснащен ноутбуками, и доступ к технике открыт и во внеурочное время — по словам преподавателя, если ребенку нужно поработать на компьютере, он всегда может это сделать.

Учителя отмечают, что после открытия «Точки роста» интерес учащихся к естественно‑научным дисциплинам вырос, а активность в участии в олимпиадах заметно увеличилась. Центр рассматривают как стартовую площадку для тех, кто планирует продолжить занятия наукой.