07 апреля 2026 02:20 Из кружка по интересам — в место силы Васнецова. Как возник Абрамцевский колледж

Художники

Сергиев Посад

Абрамцевскому художественно-промышленному колледжу имени Васнецова исполнилось 140 лет. Легендарное место сохранилось, несмотря на смену эпох и поколений. Чем знаменита бывшая усадьба Саввы Мамонтова, где творил Валентин Серов и причем здесь Федор Шаляпин — в материале 360.ru.

Имение Мамонтова в Абрамцеве Городское поселение Хотьково, к которому относится село Абрамцево, находится на территории Сергиево‑Посадского городского округа Подмосковья. Впервые имение в 50 верстах от Москвы упоминалось в XIV веке, но в культурный центр преобразовалось гораздо позже.

Фото: РИА «Новости»

В 1870 году имение Абрамцево перешло от покойного писателя Сергея Аксакова в руки крупного промышленника и мецената Мамонтова, разбогатевшего на железнодорожном строительстве. Любовью к искусству он воспылал в Италии: увлекался майоликой, живописью, скульптурой и пением. С кого написаны «Богатыри» Васнецова Абрамцево расцвело. В имении гостили выдающиеся мастера и артисты — друзья хозяина. Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу, которая явила миру талант Шаляпина. В красной гостиной усадьбы собирались такие знаменитости, как Илья Репин, Исаак Левитан, Константин Коровин и Василий Поленов.

Фото: РИА «Новости»

Именно здесь Виктор Васнецов работал над картиной «Богатыри». В его архивах нашли несколько эскизов с лесистым пригорком и лугом под Абрамцевом, которые легли в основу картины, а местный кузнец позировал при написании Ильи Муромца. Репин написал в Абрамцеве картины «На меже» и «На мостике в парке». Серов в столовой абрамцевского дома создал «Девочку с персиками», с которой началась история импрессионизма в русском искусстве. Чем знаменит Абрамцевский кружок В конце XIX века художники искали новую национальную идентичность, противопоставляя европеизированному Петербургу украшенную узорами Москву. Мамонтов помог им открыть мастерские, потому что тоже горел идеей возродить интерес к традиционному русскому искусству. Так возник Абрамцевский кружок.

Фото: РИА «Новости»

Он не являлся официальным творческим объединением. Участниками кружка становились художники, приезжавшие в Абрамцево и трудившиеся плечом к плечу в разных стилях, но с общей идеей. Их объединял интерес к допетровским образам, русской деревне и поиску новых методов выражения.

Интересно Многие картины, написанные в Абрамцеве, вошли в фонды Третьяковской галереи. Жена Мамонтова, Елизавета Сапожникова, была родственницей Третьяковых.

В имении существовали две мастерские: столярно‑резчицкая и керамическая. Работавшие в них художники стремились сохранить крестьянскую ремесленную культуру. Так появились потрясшие театралов сказочные декорации к спектаклю «Снегурочка», богато украшенная церковь Спаса Нерукотворного Образа и отделанный майоликой камин «Встреча Вольги с Микулой Селяниновичем». Абрамцевский колледж: история Мамонтов к 1900 году разорился. Через 18 лет, когда он умер, усадьбу национализировали и создали на ее территории музей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Школу абрамцево‑кудринской резьбы по дереву, где крестьянских детей обучали искусству изготовления мебели, вышивке, ткачеству и керамике, преобразовали в Центральную государственную деревообделочную учебную производственно-показательную мастерскую под управлением подотдела Художественной промышленности при Народном комиссариате просвещения РСФСР. В начале 1930-х годов ее объединили с другой учебно-производственной столярно-резной мастерской, созданной после Гражданской войны для детей-сирот. Так появилась Абрамцевская профтехшкола, где в течение трех лет кроме резьбы по дереву преподавали рисунок, композицию, лепку и общеобразовательные предметы.

Фото: РИА «Новости»

Учебное заведение несколько раз переименовывали. С 1985 года училище носило имя Васнецова, затем стало колледжем и присоединилось к Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Среди именитых выпускников — бывший главный художник Гжельского фарфорового завода Валентин Розанов, участвовавшая в оформлении ярославского ТЮЗа скульптор Раиса Завьялова, автор современного герба Белгорода, резчик Владимир Аксенов.