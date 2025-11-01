Итоги творческого фестиваля для детей с ОВЗ подвели в Подмосковье

Итоги фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья подвели в Подмосковье. Победителями и призерами стали 90 ребят, рассказали в региональном Минобразования.

Соревнования проходили в двух номинациях. Школьники демонстрировали свои навыки в живописи и рукоделии в категории «Магия цвета», а также выступали с музыкальными номерами. Всего в конкурсе участвовали более тысячи человек.

Фестиваль завершился гала-концертом в реутовской Гимназии. Там участники представили лучшие номера, а победители и призеры получили дипломы и памятные подарки.

Сейчас в школах Подмосковья учатся 25 тысяч детей с особенностями здоровья и инвалидностью. Для них создают комфортную образовательную среду. За последние четыре года в области капитально отремонтировали семь инклюзивных учреждений, а до 2028 года модернизируют еще четыре.