Итоги сезона подвели в спортивной школе ЦДЮС в Мытищах

В спортивной школе ЦДЮС в Мытищах на традиционном празднике подвели итоги завершившегося сезона. Всего 22 воспитанника школы попали в сборные команды России, а 101 — в сборные Подмосковья.

Более 1,2 тысячи спортсменов занимаются в спортивной школе, обучаясь различным видам спорта: боксу, кикбоксингу, спортивной борьбе, всестилевому карате, дзюдо, самбо, универсальному бою, пауэрлифтингу, футболу и мини-футболу. Им помогают 40 высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

За год в школе подготовлен один мастер спорта международного класса, шесть мастеров спорта России, 26 кандидатов в мастера спорта, а 150 спортсменов успешно прошли нормативы для спортивных и юношеских разрядов и 187 человек удостоены именной стипендии главы округа.

За выдающиеся достижения в сезоне коллектив спортивной школы награжден грантом губернатора Подмосковья.

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