Итоги сезона подвели в спортивной школе «Авангард» в Мытищах

Звездами вечера стали воспитанницы отделения художественной гимнастики, благодаря тренерам и хореографам, которые помогают им не только совершенствовать спортивное мастерство, но и выразительно выступать. Фигуристы также получили заслуженные комплименты за постоянный рост результатов. Волейболисты и легкоатлеты поддерживают высокий уровень, а лыжники занимают верхние строчки в соревнованиях.

Отделение адаптивного спорта в школе представляет собой уникальное место, где нет границ для достижений. Неслышащие волейболисты, незрячие футболисты, лыжники, легкоатлеты и дети с различными заболеваниями находят себя через спорт. Эти участники становятся победителями на всероссийских и международных соревнованиях.

Напомним, что в 1971 году на базе комбината «Мосстройпластмасс» в Мытищинском районе была создана профсоюзная спортивная школа, которая сегодня продолжает свою деятельность под именем спортшкола «Авангард». Школа развивает спорт в городском округе, занимаясь такими видами спорта, как волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, художественная гимнастика и адаптивный спорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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