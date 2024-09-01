Итоги семейного конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком» подвели в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей победителям конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком», который прошел в рамках празднования 401-летия города. Первое место заняла семья Филатовых.

Конкурс был организован в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» и собрал восемь пар, среди которых были семейные долгожители, счастливые обладатели десяти внуков и молодожены, которые нашли друг друга благодаря этому проекту.

Организатором мероприятия выступил Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы при поддержке люберецкого отделения «Союза женщин России» и «Союза промышленников и предпринимателей».

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, проходили на протяжении всего дня, с тематическими локациями для жителей. Также была организована возможность для горожан сдать гуманитарную помощь жителям Курской и Белгородской областей и участникам спецоперации.

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